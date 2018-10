In lacrime per Sestilia Era la nonna di Fabriano Si è spenta a 104 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - È morta Sestilia Cardinali, la donna che, con i suoi 104 anni, era la seconda residente più anziana di Fabriano. Per una vita è stata l’aiuto cuoca nello storico Albergo Vittoria da anni inattivo. Il decesso è avvenuto ieri nella sua abitazione. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 11 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore. La sepoltura avrà luogo nel cimitero cittadino di Santa Maria. I parenti la ricordano con affetto e per la forza che ha dimostrato dopo la morte del marito avvenuta nel lontano 1979. «Mamma - dice Francesco Gatti, uno dei tre figli – è sempre stata una persona attiva e dinamica che ha vissuto fino all’ultimo tanto da andare in giro per la città fino a poco tempo fa».