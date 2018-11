In lacrime per Risetto maestro di thaiboxe Si è spento a 54 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - La notizia si è diffusa ieri e ha sollevato un’ondata di commozione e turbamento. È morto Marco Risetto, che non è riuscito a uscire vincitore da una lunga battaglia contro e una malattia spietata. Marco aveva 54 anni, era falconarese e molto conosciuto nell’ambiente dello sport come rinomato allenatore di thaiboxe ed atleta di body building.Risetto era stato anche un ottimo mediomassimo di taekwondo, della squadra del maestro Bonfitto, con all’attivo un oro ed un argento al campionato italiano di combattimento. Sentimenti di cordoglio e di sconcerto si sono manifestati sia in città che sui social network, che al solito in questi casi diventano la piazza virutale della partepazione al dolore. Scrive un amico in ricordo di Risetto: «Persona piena di passione per i nostri sport che ho conosciuto poiché più volte presente ai nostri eventi con i suoi atleti. Molta tristezza nel sapere che non hai vinto questa battaglia., .riposa in pace. Le più sentite condoglianze alla tua famiglia e ai tuoi cari. In questi casi non ci sono parole giuste o migliori.....solo: Ciao Marco». La salma di Marco è esposta presso la casa funeraria Pieroni di FaIconara mentre i funerali si svolgeranno domani alle 15.30 presso la chiesa Sant’Antonio di Falconara.