In lacrime per Miriam, infermiera dell’esercito e storica crocerossina

SENIGALLIA - È morta la crocerossina più anziana e con la più lunga attività da volontaria di Senigallia. Miriam Bronzini avrebbe compiuto ad ottobre 100 anni, di cui 72 come socia della Croce rossa italiana. È venuta a mancare lunedì e i funerali si sono svolti oggi alle 9.30 nella chiesa dell’ospedale. Un esempio per tutti i volontari perché è rimasta a disposizione della Cri fino all’ultimo giorno anche se, ovviamente, da tempo non veniva più chiamata. È stata attiva come infermiera volontaria presso l’ispettorato della Cri in periodi molto caldi, soprattutto negli ospedali da campo durante la seconda guerra mondiale. Ha operato in vari ospedali militari portando soccorso ai feriti. Varie le onorificenze ricevute: la medaglia di bronzo al merito con palma Cri nel 1949, la croce al merito di guerra, il nastrino per la campagna 1940-1943 ed il nastrino per la guerra di liberazione. «Tutto l’ispettorato la ricorda e ce l’ha nel cuore. È stata una sorella che ha speso una lunga vita attiva come infermiera volontaria presso il nostro ispettorato. Lei ha fatto 72 anni di Croce Rossa ed ora ovviamente con un ruolo di riserva. Vista l’età erano anni che non faceva più servizio» le parole dell’ispettrice Elisabetta Mencarelli che coordina il lavoro delle crocerossine del comitato locale della Cri. Cordoglio, a nome di tutto il comitato, lo esprime anche il presidente Marco Mazzanti, grato per il suo operato.