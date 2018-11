In lacrime per “Kalle” Sabbatini talento del calcio e asso del poker

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Lo chiamavano Kalle, all’anconetana, perché da piccolo era così biondo da assomigliare a Karl-Heinz Rummenigge. Il nomignolo gli calzava a pennello: era interista, il calcio era il suo hobby e con la sua stazza in area non passava nessuno, sui polverosi campi della provincia. Crescendo, ha conosciuto un altro amore, quello per le carte: è stato uno dei primi campioni italiani di Texas hold’em, ha collezionato vittorie anche all’estero. Una passione così sfrenata da diventare un lavoro: gestiva sale giochi e insegnava i segreti del poker ai giovani. Primo comandamento: impenetrabilità e autocontrollo. Dai suoi occhi non carpivi la minima crepa. Con pazienza e dignità ha affrontato la malattia, arrendendosi solo all’ennesima ricaduta, un’infezione associata al diabete e a problemi cardiaci. È morto ieri mattina all’ospedale regionale Fabrizio Sabbatini, per tutti “Kalle”.