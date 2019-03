In lacrime per Gioielli artista della fisarmonica Oggi l'ultimo saluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Si è spento domenica sera a 89 anni Alfredo Gioielli, figura storica dell’imprenditoria fidardense. Insieme al padre Pompeo, al fratello Osvaldo e alla moglie Giuliana è stato artigiano nel settore delle fisarmoniche, specializzandosi nella costruzione delle tastiere tramite la Gioielli A & O. A metà anni Sessanta, sull’onda dell’industria dell’elettronica musicale, la ditta, che diventata nel frattempo Milton Sas di Gioielli Mario & c., cominciò la produzione degli organi, che ha commercializzato in tutta Europa. La svolta per Alfredo fu la produzione dell’organo elettromagnetico Pari, che richiese nel 1972 la costituzione anche della cooperativa Castello, nella quale riuscì a coinvolgere i maggiori produttori dell’epoca degli strumenti musicali. Di recente, a distanza di 40 anni, lo strumento è stato rivisitato dal nipote Andrea Baldassari, dal genero Mauro Baldassari e dalla figlia Maria Grazia Gioielli secondo le moderne tecnologie costruttive, lasciandone intatta anima e sonorità. «Con la scomparsa di Alfredo –raccontano Andrea e Mauro- se ne va un pezzo di storia dell’industria musicale che ha fatto grande Castelfidardo. Allestiremo un museo dell’organo Pari, nel quale poter apprezzarne le caratteristiche costruttive». Funerali oggi alle 10,30 alla Collegiata.