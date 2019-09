In lacrime per Gabrielli campione ​di auto storiche si è spento a 68 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Ha corso ieri la sua ultima gara Eugenio Gabrielli, di Osimo Stazione. Eugenio aveva 68 anni e la classe e nobiltà d’animo di uomo di altri tempi. «Quelli che non trovi più», lo piangono i familiari. Sentiva e - quel che davvero conta perché poi lascia il segno - viveva la passione per la moglie, la famiglia, le nipoti, i fratelli. Era guidato dal rigore, la sua cifra stilistica era l’integrità morale, e i suoi segni caratteristici la generosità e disponibilità verso gli altri, tutti quelli che incontrava e in particolare le persone bisognose.Gabrielli era un uomo che ha sempre messo gli altri prima di se stesso, partecipe e attivo in ambito sociale. Consulente del Lavoro, è stato tra i primi iscritti all’Ordine dei consulenti di Ancona. Stimato dai colleghi e dai clienti, ha fondato l’omonimo studio a Castelfidardo, infondendo lealtà, umanità, sincerità ed una sana dose di allegria, rendendolo una seconda famiglia, che ora ne piange la scomparsa a 68 anni.Eugenio è stato stroncato dalla malattia con la quale ha combattuto per un anno, con un coraggio da leone e una forza interiore che gli ha ispirato un atteggiamento sempre positivo, quello di chi non si arrende. Era sinceramente amato dagli amici con i quali condivideva la passione per le corse di auto storiche. Oggi riceve i saluti di tante persone che con affetto sincero e cordoglio rendono omaggio al suo spirito sportivo e al brivido della velocità. Eugenio ha corso anche la sua ultima gara a testa alta, con lo spirito di chi tranquillizza gli altri prima di sé: il figlio Luca, la moglie Marina ed i fratelli Massimo e Monica. I funerali si terranno lunedì prossimo alle 10 nella parrocchia di. S. Maria Regina della Pace di Osimo Stazione, a pochi passi da casa sua.