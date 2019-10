A Ostra Vetere lacrime per Danilo, 59 anni, l’angelo del soccorso dell'Avis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA VETERE - Cordoglio unanime a Ostra Vetere per l’immatura scomparsa, a 59 anni, di Danilo Ceccomarini, figura notissima in paese e anche nella vicina Corinaldo, dove svolgeva la sua attività con la pubblica assistenza Avis , prestando servizio sui mezzi di soccorso. Carattere esuberante e comunicativo, Danilo è stato stroncato da un male spietato e si è spento all’ospedale di Senigallia.Lascia un vuoto enorme anche fra i colleghi della pubblica assistenza: «Vorrei dirti tante cose - così uno di loro sul suo profilo Facebook -, quanti giorni passati insieme a ridere e scherzare, abbiamo passato anni stupendi lavorando fianco a fianco con una sola missione: aiutare chi stava male». Un servizio generoso, che Danilo prestava sempre col sorriso sulle labbra, quel sorriso che non gli è mancato neppure nella malattia se è vero che sulla sua pagina facebook era solito postare frasi disincantate e divertenti.Lo ha fatto fino all’ultimo, con uno spirito invidiabile, lo stesso che riservava anche ad una delle sue passioni più inveterate: tifosissimo della Juventus, in prima fila quando doveva seguire i suoi idoli in qualche stadio d’Italia e d’Europa, poi in prima fila per aiutare, con la sua tempra energica e trascinante e con la divisa arancione di soccorritore Avis. Il paese è oggi tappezzato di manifesti: c’è quello della pubblica assistenza corinaldese, ci sono quelli della Banca di credito cooperativo di Ostra Vetere che attesta la propria vicinanza alla moglie Stefania apprezzata dipendente dell’istituto e anch’essa figura centrale della vita associativa (è stata presidente dell’Avis di Ostra Vetere e Barbara e guida il nucleo locale dell’Unitalsi), e quello della Fondazione Casa dell’Ospitalità “Federico Marulli”. E saranno tanti i concittadini che si ritroveranno domani alle 10 presso il santuario di San Pasquale Baylon per salutare Danilo, di cui serberanno per sempre un grato e commosso ricordo.LEGGI ANCHE: In lacrime per Franco Perticaroli imprenditore del cuore d’oro