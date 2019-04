In giro di notte in evidente stato confusionale â€‹ con una scarpa e una ciabatta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La segnalazione è arrivata in piena notte da un'automobilista: erano le 4 quando un uomo passando lungo corso Matteotti ha visto un aziono in stato confusionale che stava camminando con una ciabatta e una scarpa. Immediata la segnalazione alla polizia che è intervenuta sul posto con l'uomo che è stato portato per i controlli del caso all'ospedale di Torrette.