In fiamme la caldaia di una casa del centro La paura dei residenti

JESI - Caldaia in fiamme in un appartamento del centro. I vigili del fuoco di Jesi sono intervenuti ieri verso mezzogiorno in un appartamento di via Ravagli, nei pressi di via Erbarella, uno dei quartieri centrali della città, per spegnere un incendio divampato da una caldaia murale a gas. A lanciare l’allarme al 115 sono stati i residenti, che si sono accorti delle lingue di fuoco sprigionarsi all’improvviso, insieme a denso fumo nero, proprio dalla loro cucina. I pompieri sono prontamente intervenuti spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza la cucina e il resto dell’appartamento.L’incendio ha completamente distrutto la caldaia e provocato alcuni danni da calore e da fumo alla cucina. In via precauzionale, durante le fasi di spegnimento del rogo, i pompieri hanno scollegato gas e corrente elettrica per evitare surriscaldamenti o possibili corto circuito nel resto dell’appartamento. Non si segnalano comunque persone ferite o intossicate, i residenti si sono messi in salvo appena in tempo e l’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido e tempestivo per limitare al massimo i danni. Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio, divampato dalla caldaia: forse potrebbe trattarsi di un malfunzionamento della stessa.