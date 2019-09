Improvvisa scomparsa di Simone: vigili del fuoco sconvolti dal dolore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Una notizia che sta sconvolgendo tutta la comunità. Il personale del Comando di Ancona è addolorato per l’improvvisa scomparsa avvenuta oggi ad Osimo del collega ed amico Simone Baldoni. Attualmente Simone era in servizio presso i Vigili del Fuoco di Piacenza, ma che per lunghissimi anni ha lavorato al Comando dei VV.F. di Ancona dove godeva di altissima stima ed apprezzamento per le capacità operative e per le doti umane di sensibilità e disponibilità.