Ancona, impazzisce e prende a pugni la moglie anziana: all'ospedale un pensionato

ANCONA- Sono risultate necessarie le cure mediche, per evidente stato di agitazione, nei confronti di un pensionato di 77 anni residente ad Ancona che è stato trasportato a Torrette dopo aver aggredito l'anziana moglie nel pomeriggio di oggi (6 ottobre).

I disturbi dell'uomo

Dopo aver perso il senno nella propria abitazione dei Quartieri Nuovi, il pensionato è stato raggiunto in breve tempo da personale della Croce Gialla e dagli agenti della Questura allertati dai vicini. Dai primi riscontri sembra che lo stesso non sia nuovo ad episodi di questo genere. La moglie ha preferito non ricorrere alle cure mediche.

