Osimo, Ilaria Maiorano ha lottato fino alla fine. L'autopsia: profonde ferite sulle braccia. Non è caduta dalle scale (come sostiene il marito ora in stato di fermo)

OSIMO Ilaria Mairoano ha lottato fino alla fine. La donna, ritrovata senza vita l'11 ottobre in un casolare di Padiglione di Osimo, non aveva solo il cranio fracassato ma presentava diverse ferite e lesioni soprattutto agli arti. Quelle alle braccia sono compatibili con un gesto estremo di difesa e non con una caduta dalle scale. Questo secondo i primi dati dell'autopsia su Ilaria Maiorano, 41enne, madre di due figlie di 5 e 8 anni.

L'orario della morte

Gli esiti del riscontro autoptico non hanno ancora chiarito l'orario della morte e serviranno altri approfondimenti tossicologici, ma la donna sarebbe morta in un tempo breve dopo l'aggressione. Il marito, Tarik El Ghaddassi, 42 anni, è in stato di fermo per omicidio volontario aggravato.