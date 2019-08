Il sorriso di Paola si è spento a 41 anni: due comunità strette nel dolore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Quattro anni di malattia, di sofferenza senza mai perdere il sorriso e la speranza di potercela fare. Chiaravalle e Falconara si stringono nel dolore, per la scomparsa di Paola Zannoli, 41 anni. Paola era molto conosciuta a Falconara, dove lavorava alla pizzeria dentro al centro commerciale Ipersimply di via Marconi. Sorridente, sempre gentile e disponibile, era una di quelle persone discrete e silenziose ma la cui mancanza si avverte con un fragore assordante. Paola si è spenta venerdì mattina, ieri pomeriggio l’ultimo commosso saluto di parenti e amici, che si sono stretti al dolore di mamma Malvina con cui viveva, del fratello Mirco con la fidanzata Catiuscia, dei nipoti Sara e Thomas.La cerimonia funebre è stata celebrata alla chiesa di Santa Maria Goretti di Falconara, un rito composto e dignitoso come il dolore di questa famiglia. La salma sarà cremata, poi le ceneri verranno tumulate. All’ultimo saluto non sono voluti mancare il titolare della pizzeria dove Paola lavorava insieme alle colleghe e alcuni clienti, perché un sorriso così bello non si può dimenticare.