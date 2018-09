La Mancinelli e il sindaco del mondo: «Sono felice per la città, adesso votatemi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Valeria Mancinelli per la crescita economica. Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, per il programma verde. Sono 27 le candidate al titolo di sindaco del mondo in un contest promosso dalla fondazione City Mayor, think tank di professionisti internazionali che ha al centro del suo interesse le città. La Mancinelli è l’unica italiana nelle nomination: nel primo round c’era anche il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri. Parla, a tarda sera, con un post su Facebook: «Non me lo aspettavo, ma ne sono davvero felice. Le motivazioni testimoniano tutto l’impegno e il lavoro svolto per la crescita della città. E poi, vedere Ancona che svetta in questa speciale classifica insieme alle più grandi capitali del mondo è una bella soddisfazione, no? Che dire? Oramai ci siamo, votiamo per Ancona». Sul sito della fondazione è possibile, con un messaggio di posta elettronica, sostenere la candidatura.