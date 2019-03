Il pullman della gita ha tanti guasti: ragazzi giù arriva un altro bus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIANO - Questa mattina la polizia municipale di Agugliano ha fermato un pullman che doveva trasportare 53 ragazzi in gita scolastica a Milano. Il mezzo presentava, oltre a livello estetico, delle caretteristiche tali da impedirne il proseguo del viaggio. Danni alle ruote, luci che non funzionano e anche ruggine. Ragazzi tutti giù dal pullman: la dirigente scolastica ha provveduto a far arrivare un altro pullman per far partire i ragazzi.