Il poliambulatorio cade a pezzi. Appello del sindaco all’Asur: «Intervenite»

SENIGALLIA - Il poliambulatorio perde i pezzi e il caso è finito in consiglio comunale lunedì pomeriggio, dove il sindaco ha annunciato una lettera all’Asur per chiedere delucidazioni. La struttura, che si trova in via Campo Boario, è frequentata ogni giorno da centinaia di persone per le varie visite ambulatoriali. Per evitare che qualche pezzo di cemento cada loro addosso è stata delimitata da reti rosse da cantiere. Dai primi cedimenti, avvenuti nell’agosto 2018, si è arrivati ai giorni nostri con l’immobile avvolto dalla rete.A sollevare il caso in aula è stato il consigliere comunale di Art1-Mdp Mauro Gregorini, tramite un’interpellanza rivolta al sindaco. «Vorrei porre l’attenzione sullo stato di degrado in cui versa la struttura del poliambulatorio – ha spiegato in consiglio – sono state messe delle reti di protezione per far si che non avvengano cedimenti nel passaggio degli utenti e dei dipendenti, per evitare quindi che vengano giù pezzi di cemento». Il consigliere ha ricordato che si tratta di una struttura datata ed ha chiesto al sindaco di intervenire per sapere quando verrà sistemata. Sia il consigliere che il direttore del distretto hanno scritto all’azienda sanitaria, per conoscere le tempistiche e il tipo di intervento in programma, senza ricevere risposte. Il sindaco Maurizio Mangialardi si è preso l’impegno lunedì di mandare una lettera all’Asur e così ieri ha fatto.«Formulerò una richiesta all’Asur – ha detto in aula - per capire quali interventi si possano mettere in campo perché così non può rimanere. Anche dal punto di vista estetico è insopportabile. Partirà una lettera così controlleremo insieme la risposta che ci verrà fornita». Così è avvenuto ieri. Il primo cittadino, contattato, ha confermato che la lettera, come promesso in consiglio comunale, è stata inoltrata nella giornata di ieri come annunciato di fronte all’assise.Adesso attende la risposta per vedere quando il poliambulatorio potrà essere “liberato” dalla rete rossa da cantiere, che l’ha avvolto, per evitare che la gente passi a ridosso della facciata rischiando di vedersi finire addosso qualche pezzo di davanzale delle finestre oppure di intonaco. La situazione è talmente precaria che utenti e dipendenti devono seguire il percorso libero dalla rete per la propria incolumità.