“Il Pilota” ai saluti, in Corso 2 Giugno arriva un altro negozio d’intimo

SENIGALLIA - Mutande e reggiseni al posto de Il Pilota, in arrivo su Corso 2 Giugno. Stessa sorte toccata qualche anno fa al noto bar La Meridiana, oggi sede di Intimissimi. Sono iniziati i lavori per l’allestimento del mega store del gruppo Cyao, che comprende Carpisa e Yamamay. Borse e biancheria intima. Due pezzi da novanta di Corso 2 Giugno, il bar prima e la boutique poi, che hanno lasciato il posto a franchising della lingerie.A fine settembre ha chiuso i battenti l’ultima boutique della famiglia Tarducci. Il Pilota. Per i senigalliesi indossare un capo d’abbigliamento dello storico negozio del Corso era motivo di vanto. Il Pilota era stato fondato da Ivan Tarducci, zio dei noti cantanti Fabri Fibra e Nesli, venuto a mancare nel 2011. L’attività era stata portata avanti dal figlio Claudio Tarducci fino allo scorso mese di settembre. Il centro storico e soprattutto il Corso 2 Giugno hanno visto negli ultimi anni chiudere le botteghe che hanno fatto la storia del commercio cittadino per lasciare spazio ai franchising. I famosi marchi che entrano tutti i giorni nelle case dei consumatori, tramite la pubblicità, riescono infatti meglio a sostenere le spese sempre più ingenti dei negozi nei quartieri storici, più difficili invece per il singolo commerciante. Per i nostalgici un cambiamento che dispiace ma che è in linea con i tempi in una società frutto della globalizzazione. In molti ieri si sono fermati a guardare le vetrine oscurate per ricordare i tempi che furono, incuriositi dal nuovo look che il mega store avrà a breve.