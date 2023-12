FABRIANO Il ministro per lo Sport Andrea Abodi mercoledì mattina sarà a Fabriano: visiterà il PalaCesari incontrando Sofia Raffaeli e Milena Baldassari, campionesse di fama internazionale di Ginnastica ritmica, alla presenza del presidente della Federazione Ginnastica Italiana, Gherardo Tecchi, e della sindaca di Fabriano Daniela Ghergo. Poi si recherà al PalaGuerrieri, tempio del basket cittadino, per inaugurare i lavori dopo più di due anni di chiusura della struttura sita nel quartiere Santa Maria per mancanza di autorizzazioni a pubblico spettacolo.

L’annuncio

La notizia è stata confermata ieri dalla prima cittadina. «La visita del Ministro per lo Sport Abodi, insieme al Presidente della Federazione Ginnastica Italiana- dice - è molto significativa per Fabriano affinché si possa concretizzare il progetto di rendere il PalaCesari la casa della ginnastica ritmica italiana, una struttura all'altezza del valore delle nostre campionesse di livello mondiale Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri e per tutte le giovani promesse in forza alla società Ginnastica Fabriano». Una visita, prevista alcune settimane fa, poi posticipata, che arriva dopo le polemiche seguite allo sfogo di Sofia Raffaeli per le basse temperature al palazzetto durante gli allenamenti. La sindaca si era attivata per monitorare la situazione.

Il sopralluogo

La visita permetterà al ministro di vedere con i propri occhi come è messo il PalaCesari. Ghergo aveva precisato: «Che versi in uno stato di carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria è evincibile a colpo d’occhio. Una struttura all’avanguardia negli anni ‘80, fiore all’occhiello dello sport cittadino, lasciata deperire negli anni per una incuria colpevole e prolungata. L’attuale Amministrazione ha da subito preso in carico il problema di come ridare dignità ad un palasport storico, dove, oltre a molti ragazzi di diverse società sportive, si allenano le campionesse di ginnastica ritmica che parteciperanno l’anno prossimo alle Olimpiadi di Parigi».

La visita di mercoledì prevede anche una sosta al vicino PalaGuerrieri. «L'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione del PalaGuerrieri da parte del Ministro – conclude la sindaca - rappresenta una tappa simbolica di grande significato nel percorso che l’ Amministrazione ha intrapreso per restituire alla città il tempio dello sport cittadino». Sarà un lavoro per complessivi 4,3milioni di euro. Il cantiere è stato già consegnato alla ditta.