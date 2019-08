Il negozio chiude per ferie riapertura solo a luglio 2020 E c'è pure l'orario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Chiude per le ferie e dà appuntamento al 19 luglio 2020 alle 15,30. Sta facendo sorridere un cartello affisso sul portone di un’attività di via Pisacane, in centro storico. Stando a quanto riportato il commerciante tornerà operativo tra quasi un anno. C’è chi ha provato a chiamarlo, contattando il numero di cellulare affisso sulla porta, ma niente. Non risponde. Sul web la gente ha dato largo sfogo alla fantasia. C’è chi ha pensato ad uno scherzo. Qualcuno che magari possa aver affisso un cartello al posto suo. C’è chi però fa notare che le puntine utilizzate per attaccarlo al portone sono le stesse di un altro cartello vicino. Le sue insomma. Che si sia sbagliato a scrivere? O semplicemente che abbia bisogno di un prolungato periodo di vacanza? Non resta che aspettare il suo ritorno per risolvere l’arcano.