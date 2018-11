Il motore di un'auto alimentata a gas â€‹prende fuoco: momenti di paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti apprensione questa mattina alle 10.30 quando i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in piazza Diaz per l'incendio di un'autovettura. Per cause in fase di accertamento a una vettura alimentata a gas metano mentre stava parcheggiando andava a fuoco il vano motore. L’intervento immediato dei vigili del fuoco limitavano le fiamme al solo vano motore, successivamente hanno messo in sicurezza la vettura. Non risultano persona coinvolte.