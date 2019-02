Il marciapiede è rotto Donna cade e si rompe il bacino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una anziana caduta dopo essere scesa dall’autobus e un altro invece soccorso all’interno di un mezzo della Conerobus dopo aver accusato un malore. Fine settimana movimentato per il personale del 118 e per i volontari della Croce Gialla di Ancona.Il primo episodio è accaduto nella notte compresa tra sabato e domenica ed ha visto coinvolta una anziana residente dalle parti di piazzale Europa. La donna, dopo essere scesa dall’autobus, è caduta nei pressi della fermata a causa del marciapiede ridotto in pessime condizioni. Nonostante il dolore, è riuscita a raggiungere la sua abitazione, per poi allertare la centrale operativa del 118. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Sottoposta ad ulteriori accertamenti si sospetta una probabile lesione al bacino.Il secondo episodio ieri mattina attorno alle 11 in via Giordano Bruno dove un anziano di 93 anni ha accusato un malore mentre era a bordo di un mezzo della Conerobus. A prestare i primi soccorsi il conducente del mezzo pubblico assieme ad alcuni passeggeri. Nel frattempo è stata allertata la centrale operativa del 118. Sul posto sono arrivate l’automedica e un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Proprio la presenza del personale medico sul posto, assieme a quello infermieristico, ha dato modo di stabilizzare le condizioni di salute dell’uomo sottoposto ad una immediata terapia farmacologica. Con il trascorrere dei minuti i parametri vitali si sono stabilizzati e, non appena le condizioni lo ha permesso, l’anziano è stato trasportato dai volontari della Croce Gialla di Ancona al punto di prima accoglienza all’ospedale Geriatrico in via della Montagnola. L’anziano non è in pericolo di vita.