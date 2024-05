OSIMO Non solo l’attacco hacker, che ha mandato in tilt il sistema di prenotazione e pagamento delle prestazioni sanitarie in tutta la Regione. Sono giorni difficili per il Cup dell’ospedale Inrca di Osimo ma soprattutto per quello del poliambulatorio dell’Ast2 in piazza del Comune. Qui, infatti, oltre alle prenotazioni nello stesso sportello viene espletato anche il servizio di cambio del medico di famiglia. E i nuovi pensionamenti alle porte, ad esempio quelli previsti a breve dei dottori Alberto Matteucci e Mauro Belfiori, stanno portando centinaia di mutuati al poliambulatorio per iscriversi alla lista dei medici di base disponibili.

Le proteste

Così da giorni il servizio è finito per essere intasato. La sala d’attesa, che in realtà è inesistente, trovandosi lungo il corridoio al piano terra, ieri mattina era andata in tilt, con una lista anche di 20-30 persone, alcune delle quali hanno poi desistito. A creare il caos e le proteste anche il fatto che il Cup del poliambulatorio aveva solo uno sportello aperto. L’unica operatrice presente ieri ha dovuto fare i salti mortali. La collega è stata infatti dirottata all’ex ospedale di Castelfidardo, dove il corrispondente sportello Cup rischiava di restare chiuso per via di una malattia inviata dalla referente. Insomma, il solito problema del personale carente di numero, con la pianta organica che non viene rinforzata. Così il poliambulatorio va in affanno perenne. Non per caso prima della futura sede alcune forze politiche, compresa l’attuale amministrazione Pugnaloni, hanno chiesto di risolvere il nodo sul personale, le attrezzature e in definitiva i servizi. Ma nel dibattito degli ultimi mesi ha preso il sopravvento il trasferimento a San Biagio del poliambulatorio, deciso dalla Regione e dall’Ast, poi bocciato poi dall’Autorità di bacino per il rischio idrogeologico.

L’iter

Anche per questo al momento l’iter appare bloccato. Motivo in più per tornare a concentrarsi sui servizi offerti dalla storica struttura di piazza del Comune, dove c’è necessità di mettere mano al più presto. Anche lo sportello di informazione e di accoglienza, proprio all’ingresso, è ormai vuoto da tempo, perché chi ci lavorava è deceduto e non c’è stata ancora la determina di sostituzione. Di positivo nelle ultime settimane c’è semmai la selezione di neuropsichiatri e psicologi per l'intera Ast 2, che dovrebbero sostenere il servizio Umee (unità multidisciplinare età evolutiva) che è cruciale per la protezione dei minori.

La mancanza

Dal poliambulatorio all’ospedale, la situazione di carenza di personale non si discosta molto. Specialmente al Pronto soccorso dove Inrca è costretto ad affidarsi a medici di cooperative esterne per garantire la copertura del servizio h24. Altra mancanza diventata cronica è quella del servizio farmacia, con gli osimani obbligati ad andare all’ospedale di Loreto o al Crass di Ancona. La questione dei servizi sanitari territoriali da rinforzare è stata anche al centro della campagna elettorale di Osimo, durante la quale tutti e tre i candidati a sindaco hanno promesso di battersi nelle sedi opportune, Regione e Ast, per trovare soluzioni migliorative.