Il cardiologo Breccia Fratadocchi muore nel sonno: aveva 71 anni. I funerali oggi alle 14

JESI - Si è spento nel sonno, lasciando silenziosamente, in punta di piedi tutti quelli che amava. E’ morto ieri mattina Giorgio Breccia Fratadocchi, specialista in cardiologia, professionista molto conosciuto e stimato sia a Jesi dove abitava che ad Ancona dove ha trascorso gran parte della sua carriera professionale. Aveva 71 anni. Una vita trascorsa al Cardiologico Lancisi di Ancona dove era dirigente medico dell’Unità operativa Emodinamica, specializzato in cardiologia avanzata e grande esperto in coronarografia ed ecocardiografia. Negli anni Novanta era diventato socio della clinica Villa Serena di Jesi, dove prestava la sua attività professionale.

Dopo aver raggiunto il traguardo della pensione, appena due anni fa, aveva tuttavia continuato la sua attività medica collaborando con il Centro Medicalservices di Castelplanio e poi, con il Centro Polispecialistico “Fausto Coppi” dove si recava ogni mattina e dove avrebbe dovuto presentarsi ieri. Lo aspettavano dei pazienti per degli appuntamenti. Ma in ambulatorio non è mai arrivato. Quel cuore che conosceva così bene, di cui sapeva riconoscere ogni battito alterato, l’ha tradito nel sonno, da cui non si è più svegliato. Ad accorgersi di quell’inusuale ritardo, per lui che era un uomo estremamente scrupoloso e puntuale, sono stati i familiari. Quando sono andati a svegliarlo, non c’è stato nulla da fare.

Si è spento nella sua abitazione in via Lotto. Il dottor Breccia lascia nel dolore la moglie Franca Procicchiani, le figlie Laura, Lucia e Carla, tanti colleghi e amici. I funerali oggi alle 14 nella chiesa di San Pietro Martire. All’ultimo saluto non mancheranno neanche i soci del Lions di Jesi, club di servizio cui Breccia Fratadocchi era iscritto da 21 anni (nel 2014/15 era anche stato censore) e che hanno scelto di partecipare al lutto con un necrologio a nome di tutti i soci del Club. La notizia è presto rimbalzata in città dove sono in tanti a piangerne la scomparsa e ricordarne le doti umane oltre che la grande capacità professionale.

