Il cane-leone azzanna Pepe l'adorata mascotte dell'ospedale Salesi

JESI - Pepe è un Pinscher nano del peso di 2 kg e mezzo, ha venti mesi, ed è un adorabile compagno d’avventura per i bambini ricoverati all’ospedale Salesi dove il padrone Giampaolo lo porta per la pet-therapy. Pepe, autentica star del web jesino, è stato aggredito. Venerdì verso le 17, stava facendo pipì in piazza Baccio Pontelli, era senza guinzaglio, ma il proprietario era accanto a lui. Improvvisamente spunta un cane di grossa taglia (“Rhodesian Ridgeback”, “leone della Rodesia”) tenuto al guinzaglio dalla padrona, una donna 70enne che a stento lo tratteneva. Infatti il cane s’è divincolato facendo cadere la proprietaria e avventandosi contro Pepe. Il “leone” non aveva museruola e lo ha azzannato nella parte posterire.Giampaolo è riuscito a recuperare il guinzaglio ma il cane si è avventato contro il suo braccio. Con uno strattone è riuscito ad allontanarlo, sollevando il piccolo Pinscher e portandoselo ferito al petto. Intanto s’è accorto che la donna si stava allontanando.A quel punto l’uomo a iniziato a urlare e ha lanciato l’allarme al 112, la centrale operativa ha contattato la Polizia locale. Giampaolo ha sentito altre urla da vicolo delle Viole e piazza Nova. Intanto ha portato con urgenza il suo piccolo Pepe alla clinica veterinaria. successivamente si è saputo che lo stesso cane di grossa taglia s’era avventato anche contro un altro cagnolino su Yago, un Carlino di 3 anni condotto da un ragazzino che non è riuscito a evitare l’aggressione. Il ragazzo ha urlato e il cane -leone ha lasciato la presa. Poi toccato a Pepe, la mascotte dei bambini ricoverati al Salesi di Ancona: ne è uscito malconcio, con una zampetta compromessa e gravi danni neurologici. Sull’episodio indaga la Polizia locale, per valutare eventuali responsabilità legate all’omessa custodia del cane.