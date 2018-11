I quarantenni si ritrovano e fanno festa con balli giochi e una maglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Fu l’anno del rapimento Moro e dell’elezione di Pertini a Presidente della Repubblica. Il 1978 è stato l’anno di nascita di tanti chiaravallesi che hanno festeggiato i loro primi quarant’anni con una serata all’agriturismo Casale del gufo nella periferia di Chiaravalle, a cui hanno partecipato ben 82 persone tra musica e divertimento. Un cocktail di benvenuto e una maglietta ricordo hanno accolto i partecipanti con il gran cerimoniere Marco Michieluzzi. Roberto Pediconi, dj conosciuto ed apprezzato, titolare di Hot Music, al mixer ha alternato vari tipi di musica con i neo quarantenni che hanno ballato e danzato al ritmo della disco dance degli anni ’90.Gli organizzatori Marco Michieluzzi, Verusca Giorgi, Giulia Bolognini, Leonardo Burgio, Ilaria Capecci, Mara Pennacchietti, Lorenzo Rinaldi, Pamela Palmini, Marika Mancinelli hanno allestito giochi a squadre, molto apprezzato quello in cui si testavano le conoscenze del dialetto chiaravallese. È stato creato un video sulla pagina facebook “Quelli del 78” con tante foto degli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, di fronte alle elementari di via Leopardi con gli insegnanti, in palestra e nelle attività sportive e in altri luoghi caratteristici di Chiaravalle. Una serata per ricordare i primi quarant’anni e ripartire per altri quaranta. Raccolta una piccola somma di denaro devoluta in beneficenza alla comunità socio educativa riabilitativa “La compagnia del vicolo” di Chiaravalle.