I poliziotti lo fermano lui in piazza si abbassa i pantaloni e insulta tutti

ANCONA - Controlli senza soste come quello effettuato ieri pomeriggio intorno alle 16 dove gli agenti delle Volanti procedevano in piazza Cavour, al controllo di un soggetto pugliese residente in Ancona.Nell’occasione gli agenti invitavano l’uomo a sottoporsi al controllo di polizia atteso che lo stesso era gravato da alcuni precedenti penali per reati relativi agli stupefacenti ma lo stesso, reagiva platealmente, abbassandosi i pantaloni e mostrando le sue parti intime alle numerose persone che transitavano in quel momento. L’uomo proferiva parole ingiuriose contro i poliziotti una volta rivestitosi l’uomo veniva accompagnato in Questura per le procedure del caso e denunciato per atti osceni in luogo pubblico ed oltraggio a pubblico ufficiale.