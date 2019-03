I disoccupati crescono e chi lavora si ammala nel territorio fabrianese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO- «In questo periodo di crisi, è a rischio la salute di chi lavora. Il tutto in nome della competitività. Ma non è più possibile andare avanti così, ne va della sicurezza di centinaia e centinaia di persone». Ha tutti i crismi di un allarme in piena regola quello che lancia la Fiom provinciale in merito al territorio fabrianese, dove la fase economica estremamente delicata ha già prodotto oltre 6.700 disoccupati, più di 4.000 dei quali nella la sola Fabriano. I dati, che sono stati rilevati dal Centro per l’impiego al 31 dicembre 2018, evidenziano un peggioramento rispetto alla fine del 2017 sia a livello comprensoriale (+ 438) sia a livello locale (+169 nella città della carta). E la situazione complessiva non mostra dei segnali incoraggianti, se si pensa che sono diverse le crepe che non si riesce ancora a richiudere.