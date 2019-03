I carabinieri trovano coca e spinelli: in tre finiscono nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Tre persone segnalate per possesso di stupefacenti. È il bilancio dei controlli del weekend attuati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi. A finire nei guai un 26enne romeno residente a Maiolati Spontini che alle 11,40 di sabato in via Zara a bordo di una Seat Leon in sosta, è stato trovato in possesso di 0,45 grammi di cocaina. Pizzicati a bordo di una macchina ferma con uno spinello in mano anche due ragazzi, un 20enne e un 18enne di Jesi.La loro Fiat Punto era parcheggiata lungo via Zara e ha attirato l’attenzione dei militari. Il controllo è scattato alle 2,30 di domenica e infatti sono stati colti in flagranza: sono stati trovati in possesso di uno spinello ciascuno confezionato con un grammo circa di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato. Oltre alla segnalazione alla Prefettura, nei confronti del 26enne romeno e del 20enne jesino è anche scattato il contestuale ritiro delle patenti di guida. I controlli dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni.