I cani sporcano o sono senza guinzaglio? C’è il giro di vite adesso scattano le multe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Una quindicina le sanzioni, di 50 euro l’una, elevate ai proprietari di cani dall’inizio del 2019. Quasi tutte legate a due tipi di violazione: la mancata raccolta degli escrementi dell’animale o l’averlo lasciato libero senza guinzaglio. Un paio le multe emesse nei primi poco più di tre mesi dell’anno perché i proprietari non avevano provveduto a lavar via la pipì fatta in strada dal loro compagno a quattro zampe.