La banda di ladri punta dritta all’armadio Cassaforte smurata, in fuga con 10 fucili

MONTEMARCIANO - Va in ospedale a trovare l’anziano padre e i ladri ne approfittano per smurare e tagliare la cassaforte. Dentro c’erano nove fucili e una carabina. Il bottino del furto messo a segno nel tardo pomeriggio di lunedì in via Ronco in una zona di campagna di Montemarciano, quasi al confine con Chiaravalle. Nella casa colonica ristrutturata, presa di mira dai ladri, abitano padre e figlio. Il genitore in questi giorni si trova ricoverato in ospedale, dove il figlio tutte le sere va a fargli visita.