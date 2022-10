HalloWine, Senigallia (con SlowFood) riparte dopo l'alluvione: coinvolte oltre 20 cantine

SENIGALLIA - La prima edizione di HalloWine in collaborazione con Slow Food Senigallia e Slow Food Marche e Top Food Consulting Snc è in arrivo a Senigallia.

Il progetto HalloWine trae spunto dalla volontà di voler ripartire dopo la tragedia dell’alluvione avvenuta a Senigallia il 15 Settembre 2022, coinvolgendo le attività del Foro Annonario ed attività limitrofi, così da abbracciare tutte le realtà e promuovere, grazie alla partnership di Slow Food Senigallia, Slow Food Marche, la politica del buono pulito e giusto, dei piccoli produttori.

Durante HalloWine si potrà degustare del buon vino da oltre 20 cantine in una location favolosa al centro di Senigallia e coperta.

SOLIDARIETÀ

Una parte del ricavato verrà donato ad una delle cause che farà riferimento all'alluvione.

Inoltre durante l'evento sarà predisposto un contenitore per raccogliere donazioni spontanee, che andranno a sommarsi al totale finale.

L'evento si svolgerà il 29 e 30 ottobre 2022 a Senigallia presso il Foro Annonario e la ex pescheria.

Orario di inizio 17.30

Orario di fine 22 circa.

COSA COMPRENDE LA PREVENDITA

Acquisto biglietto ad un prezzo scontato di 15€

Accesso a 5 degustazioni a tua scelta

1 Calice da degustazione

1 Sacchetta porta calice

Numero limitato di biglietti. Il tuo ticket sarà valido sia per sabato che per domenica, in quanto prenoti il calice.