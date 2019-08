Ha un nome il cadavere dell’Esino: pensionato identificato con il dna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FALCONARA - Abitava da solo e nessuno, per giorni, ha denunciato la sua scomparsa, provato a chiedersi che fine avesse fatto o reclamato il suo corpo quando un cadavere senza identità è stato restituito dal fiume Esino. I Carabinieri della Tenenza di Falconara hanno dato un volto e un nome al cadavere rinvenuto lo scorso 13 giugno riverso su una secca del fiume Esino a circa 300 metri dalla foce. Ci sono voluti mesi di indagini, ma anche di umana pietà per accertare che si tratta di un pensionato di 72 anni, residente a Chiaravalle, morto per annegamento.