«Ha massacrato la vicina per pagare un debito» Il gup lo rinvia a giudizio

CHIARAVALLE - Nessun rito alternativo per ottenere, in caso di condanna, uno sconto di pena. Il processo per la morte dell’85enne Emma Grilli, rapinata e uccisa in casa la mattina del 17 luglio 2018, si snoderà davanti ai giudici popolari della Corte d’Assise. Così è stato deciso all’udienza preliminare presieduta dal gup Paola Moscaroli per tracciare il destino del 58enne Maurizio Marinangeli, imputato per omicidio premeditato e rapina. Senza la richiesta di riti alternativi, il vicino di casa della vittima – da quasi un anno recluso a Montacuto – è stato rinviato a giudizio. Prima udienza il 4 ottobre. Marinangeli, difeso dagli avvocati Emiliano Carnevali e Raffaele Sebastianelli, è convinto di poter smontare l’impianto accusatorio durante il dibattimento.