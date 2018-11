Guidava in centro ubriaco Scatta la denuncia per un giovane di 23 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nel corso dei controlli effettuati nelle ultime ore, questa notte gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona hanno fermato in corso Stamira un giovane anconetano di 23 anni che era alla guida della sua autovettura trasportando due amici.Erano le 2.25 quando gli agenti fermavano l’auto in quanto questa marciava a zig-zag invadendo la corsia opposta. Avvicinatisi all’auto il conducente forniva ai poliziotti i documenti di circolazione richiesti evidenziando i sintomi dello stato di ebbrezza alcolica assieme ad una euforia ingiustificata.L’euforia, poco dopo, cessava improvvisamente quando il giovane, invitato a sottoporsi al test alcolemico che evidenziava un tasso alcolico di 1.32 g/l, apprendeva che sarebbe stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con ritiro immediato della patente e sanzionato per la guida pericolosa e contro senso.