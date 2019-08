Guida ubriaco e piomba contro le auto parcheggiate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Due ubriachi alla guida denunciati la notte di Ferragosto dai carabinieri che hanno sanzionato anche un parcheggiatore abusivo. Si tratta di un senegalese di 51 anni, contravvenzionato vicino a piazzale Rosi con una multa da 1.500 euro. Sul lungomare Mameli alle 5.30 un 24enne alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo andando ad urtare contro alcune auto parcheggiate. Sul posto due pattuglie del Nucleo Radiomobile. Il giovane è stato trasportato con l’ambulanza in ospedale ed è stato dimesso ieri mattina. Gli accertamenti sanitari hanno evidenziato un tasso alcolemico di 1,28 grammi per litro. È stato denunciato.Poco dopo, per lo stesso reato, è stato denunciato anche un 22enne di Arcevia, controllato alle 6 del mattino, mentre si trovava alla guida di una Ford Fiesta su lungomare Mameli. I carabinieri erano ancora impegnati nei rilievi dell’incidente quando si sono accorti che l’automobilista era intontito. Tornava dalla discoteca. Aveva un tasso di 2 grammi per litro. Ritirate le patenti ad entrambi.