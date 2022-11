ANCONA Al Rio’ de j Archi il gusto ci guadagna. L’altro lato della medaglia di uno dei quartieri multietnici di Ancona è la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi: è l’icona indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo e un ottimo rapporto qualità-prezzo. È il Bib Gourmand, ovvero il riconoscimento conquistato da Sot’ajarchi che, in zona, spezza una narrazione quotidiana di degrado e di un recupero urbano che stenta a tagliare il traguardo. Nel quartiere ottocentesco, che infila una serie di volte, si affaccia sulla Mole Vanvitelliana, a mollo nell’Adriatico, la cucina tipica di mare proposta dalla titolare Paola e dal suo staff, è da oltre 30 anni sintesi tra innovazione e tradizione.

Accogliente ritrovo

L’accogliente ritrovo-approdo per buongustai di ogni dove, nella Guida Michelin 2023 si piazza tra i 29 nuovi Bib Gourmand, tre dei quali sono a marchigian per un totale di 257 ristoranti. Il rapporto qualità-prezzo è un elemento essenziale nella selezione, ma prioritaria è la passione per la tavola che crea l’atmosfera dei ristoranti Bib Gourmand, in cui si gustano ricette spesso ispirate alla tradizione. Ma non solo. Sergio Lovrinovich, direttore della Guida : «Sono molte le novità della selezione 2023 dei Bib Gourmand, che mostrano, così, il dinamismo del settore. Un’ampia e varia offerta gastronomica, che va da una cucina più tradizionale a osterie dai menù più creativi e altrettanto golosi».