Guida lo scooter senza aver mai avuto la patente dai controlli spunta la droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fabriano hanno deferito in stato di libertà un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Un ragazzo di 22 anni controllato nel primo pomeriggio di ieri a Melano veniva trovato alla guida di un motociclo senza aver mai conseguito la patente di guida e sprovvisto della polizza assicurativa. Lo stesso sottoposto a successiva perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di due involucri contenenti complessivamente 22 grammi di hashish, che nascondeva nella camera da letto due bilancini elettronici di precisione e di materiale solitamente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, il tutto posto sotto sequestro. Inoltre, a suo carico sono stati elevate sanzioni amministrative al Codice della Strada per un importo complessivo di 6.000 euro circa.