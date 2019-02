Guida in stato di ebbrezza Patente ritirata ad un ragazzo di 22 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica un 22enne di Serra San Quirico. Il ragazzo, controllato in via Zannoni di Jesi alle 3.05 mentre si trovava alla guida di una Ford Fiesta, non di proprietà, è risultato positivo con un tasso superiore a 1,5 g/l. La patente di guida è stata ritirata e l’autovettura affidata ad un familiare.