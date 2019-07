Guida in stato di ebbrezza due patenti ritirate nel fine settimana dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Ancora controlli serrati sulle strade da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi: due automobilisti sono stati denunciati perché sorpresi alla guida sotto l’influenza dell’alcool, controllati 150 veicoli, 258 persone ed elevate 8 contravvenzioni al Codice della Strada.Nella notte tra sabato e domenica, a Jesi, i militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un uomo 29enne di Monte San Vito che, controllato in via Della Vittoria, alle 2 circa, alla guida di un Fiat Qubo, veniva trovato positivo all’accertamento con l’etilometro con un tasso pari 0,94 g/l. La patente di guida veniva ritirata.Nella serata di domenica invece, intorno alle 22,45, sempre i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un uomo 59enne di origini nigeriane residente in città. Lo stesso, controllato in via Ancona alla guida di una Fiat Multipla, veniva trovato positivo all’accertamento con l’etilometro con un tasso pari a 1,88 g/l. La patente di guida veniva ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.