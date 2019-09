Guida in stato d'ebbrezza altri casi: scatta la denuncia per tre persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nel corso del weekend appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Ancona guidati dal Maggiore Fabio Ibba, hanno setacciato il territorio del capoluogo marchigiano con il duplice scopo di prevenire la commissione di reati, soprattutto con particolare riguardo ai furti in abitazione, nonché il costante e quotidiano monitoraggio alla circolazione stradale e al guidare sicuro.Ed è proprio in questo contesto che nel fine settimana appena trascorso le oltre 40 pattuglie dispiegate con più di 200 persone identificate e 80 veicoli controllati hanno stretto la morsa nei confronti di chi, non curante del rispetto della legge e soprattutto del rispetto della vita propria e altrui, ha pensato bene di mettersi alla guida dopo aver ingerito sostanze alcoliche.Tre, infatti, sono state le persone deferite in stato di libertà perché sottoposti a test con etilometro sono stati trovati con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Più specificatamente a seguito di un incidente stradale con feriti, avvenuto intorno a mezzanotte di domenica in via della Montagnola, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un cittadino italiano perché dopo aver tamponato l’auto che lo precedeva, sottoposto all’etilometro veniva trovato con un tasso alcolemico pari a 2,18 g/l (quasi 3 volte il limite consentito).