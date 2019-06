Guida con la patente sospesa e provoca l'incidente due feriti in gravi condizioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSIMO - Una schianto spaventoso ha squarciato la notte tra Padiglione e Campocavallo. Era quasi l’una di ieri mattina quando un 25enne osimano, M.C. le sue iniziali, ha perso il controllo della sua Fiat Idea mentre stava percorrendo in direzione Padiglione la provinciale 3 della Valmusone, meglio nota come via di Jesi. Come hanno appurato le indagini dei carabinieri della Compagnia di Osimo, il giovane aveva la patente sospesa e a giorni avrebbe dovuto sostenere gli esami per verificare la sua idoneità alla guida.