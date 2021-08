Tragedia alla Gola della Rossa: guida alpina precipita e muore sotto gli occhi dei 5 escursionisti che accompagnava. Recuperato il corpo, in salvo gli altri

GENGA – E' stato recuperato nel pomeriggio il corpo della guida alpina precipitata alla Gola della Rossa mentre accompagnava 5 escursionisti. Escursionisti che sono stati tratti in salvo dai soccorritori. L'escursione al Foro degli Occhialoni si è trasformata così in una tragedia. La guida alpina per motivi da accertare è precipitata nel vuoto per una cinquantina di metri. L'incidente all'interno del Parco naturale della Gola della Rossa. A dare l'allarme al numero unico d'emergenza 112 sono stati proprio gli escursionisti, cinque e non due come sembrava nell'immediatezza dell'incidente. Ai soccorsi hanno partecipato i vigili del fuoco le squadre del soccorso alpino.

