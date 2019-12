Guarda la tv e sente il cane Thor ringhiare, in camera del figlio c'erano i ladri

LEGGI ANCHE:

POLVERIGI - L’incubo deisi materializza come in un film horror: orme di fango sul letto, lasciate dalle scarpe di unaimprendibile che da settimane semina angoscia tra Polverigi e Agugliano. Balordi senza scrupoli, sfacciati, così temerari da entrare in casa anche in presenza dei proprietari. Ma dove non possono arrivare le forze dell’ordine, ci pensano gli amici a quattro zampe a trasformarsi in 007. Come Thor, un bellissimo Amstaff dal fiuto eccellente che si è messo ad abbaiare quando si è accorto della presenza di uno sconosciuto nella camera del suo padrone. Lui non c’era, al rientro a casa ha girato un video sul passaggio dei ladri e poi lo ha fatto circolare su Facebook. La madre era in salotto a guardare la tv. I delinquenti, almeno un paio, sono entrati dal campo sul retro dell’abitazione al primo piano, passando da una finestra aperta. Sempre da lì si sono garantiti la fuga.