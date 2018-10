Grotte stagionali, il Pd parte all’attacco: «Non sono uno stabilimento balneare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

GENGA - Bufera sul Consorzio Frasassi. Il Pd gengarino attacca la delibera con cui il cda consortile definisce “stagionale” l’attività delle grotte. Per il circolo «le declassifica ad uno stabilimento balneare e le fa chiudere per 70 giorni consecutivi con un grave danno economico, perdita di posti di lavoro e di immagine per Frasassi e per il territorio montano».