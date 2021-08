Massimo Paci (Bar Moldavia): «Una vergogna fiondarmi da chi si avvicina al tavolo, costretto a lavorare con il terrore delle multe»

ANCONA - Ristoranti e bar sotto stress nel primo giorno di Green pass. Gli esercenti-controllori si attengono alla normativa, ma il disappunto è forte. Ad alcuni l’app Verifica C19 continua a dare problemi. E i clienti, per maggiori cautele, preferiscono accomodarsi all’aperto. Il Green pass day fa il suo esordio, ma il mugugno degli operatori fa più rumore del vociare dei clienti. Il lavoro di baristi e ristoratori si complica di un passaggio ulteriore che mette in forte stress la categoria.

«Vergognoso - sbotta Massimo Paci, titolare del Bar Moldavia - appena vedo un cliente che fa per appoggiarsi al tavolino con la brioche in mano devo fiondarmi a chiedere se ha il Green pass. E’ veramente difficile controllare tutti». Non fosse, poi, che c’è ancora, seppure dopo un anno e mezzo di pandemia, chi si avvicina al bancone senza mascherina o col dispositivo di protezione abbassato.



La guardia alta

«E non sono nemmeno pochi gli sbadati - commenta Paci - e anche lì dobbiamo avere mille occhi per stare attenti a ciò che accade all’interno del locale». Dunque è già abbastanza complicato così, ma se poi ci si mette anche l’app a fare le bizze allora il capolavoro è servito. «L’ho scaricata sul mio telefono cellulare - dice Massimo Sturani del Maxi Bar - ma non funziona. Sono costretto a visionare il Green pass dei clienti senza poter fare la verifica digitale. Qualcuno potrebbe anche falsificare il documento cartaceo e io non me ne accorgerei».

Una partenza con qualche intoppo, ma tutto sommato grossi inciampi non ci sono stati. In molti casi sono i clienti stessi a chiedere di essere collocati nei posti all’aperto, per una cautela in più. E ciò solleva, come previsto da decreto, gli esercenti dalla verifica del Green pass. «Tanti, già al momento della prenotazione, specificando di voler stare fuori - dice Giancarlo Filonzi del ristorante pizzeria La Botte - altri, invece, dichiarano subito se sono in possesso del pass vaccinale o meno. Onestamente vedo una buona collaborazione da parte dei clienti. Tutto sommato, per ora, non abbiamo incontrato grosse problematiche».

Forse lo scoglio più grosso è superare la difficoltà iniziale di abituarsi ad una sorta di rivoluzione del servizio. Poi, una volta preso il via, tutto sarà più scorrevole. O almeno questo è ciò che si augurano gli operatori. «Bisogna prendere il ritmo - continua Filonzi -, Noi ci siamo organizzati con una figura apposita che ha il compito di accogliere il cliente, controllare il Green pass qualora si accomodi all’interno e quindi accompagnarlo al tavolo. Una sorta di ingressista».



La responsabilità

Una formula nuova, meno consueta. Ed è per questo che gli esercenti, abituati a lavorare nello stesso modo da sempre, ora si trovano a disagio nel dover affrontare un’impostazione diversa. E con una responsabilità in più, che per gli operatori suona come un’invasione della privacy del cliente. «Una volta questo era il lavoro più bello del mondo - sospira Paci -, ora non più. Viviamo col terrore delle multe e delle sanzioni. Dopo che, oltretutto, siamo stati tra le categorie ad aver pagato il prezzo più alto a causa della pandemia».

