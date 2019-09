Gli nega il bagno del bar e lui urina fuori dalla vetrina: finisce a calci e pugni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Litiga con il titolare del locale e sfonda la porta a vetri con conseguente denuncia da parte delle Volanti. E’ accaduto questa notte intorno alle 1 quando al 113 della Questura di Ancona giungeva una chiamata da parte del titolare di un locale pubblico di via Torresi che chiedeva l’intervento della Polizia in quanto poco prima era stato aggredito da un cliente.Nell’occasione gli agenti, subito intervenuti sul posto, identificavano il cliente, un quarantenne dell'est Europa sordomuto residente ad Ancona, il quale, in evidente stato di ubriachezza, presentava una ferita alla fronte. Gi agenti poi provvedevano ad identificare anche il titolare il quale, anch’esso, lamentava contusioni all’emicostato sinistro ed al braccio destro, poi refertate dai sanitari dell’ospedale di Torrette con una prognosi di 7 giorni.Nel contempo, gli agenti apprendevano che, poco prima, il cliente aveva chiesto al titolare di poter usufruire del bagno per un urgente bisogno fisiologico ma quest'ultimo gli aveva negato tale opportunità in quanto stava chiudendo il locale ed aveva già fatto le pulizie. Così il cliente cominciava ad urinare fuori dalla vetrina del locale ed in maniera provocatoria. Ne nasceva una colluttazione nel corso della il cliente infrangeva la porta a vetri del locale ed altre suppellettili. Accompagnato in Questura l’uomo veniva sottoposto agli accertamenti d’identità e denunciato per danneggiamento, lesioni personali e atti contrari alla pubblica decenza.