Gli alunni della IIIA del liceo Classico si ritrovano 50 anni dopo il diploma

ANCONA - Festa per celebrare il diploma di maturità conseguito mezzo secolo fa. Davanti alla storica sede del liceo Rinaldini in via Zappata, si sono riuniti studenti della III A del Classico, che sostennero l’esame nel 1969. Dopo la foto, in posa sulla scalinata che per cinque anni avevano salito ogni mattina, i “ragazzi” sono andati a festeggiare la rimpatriata all’Hotel Internazionale. Nella foto, gli ex studenti Domenico Montanaro, Ennio Marconi, Gabriella Locchi, Maurizio Belligoni, Claudio Piersanti, Valeria Rossi, Sergio Secchi, Claudio Pasero, Silvana Daniele, Maria Francesca Sebastianelli, Maria Paola Tappa, Patrizia Belenchia, Maria Teresa Candelaresi, Daniela De Angelis, Michele Polverari. Una nota: la posa è la stessa di una foto in b/n, scattata poco prima della maturità di 50 anni fa, che compare sulla copertina dell’annuario del Rinaldini del 2011, per il 150° anniversario del Liceo.