Giudizio negativo sul web, il ristoratore: «È straniera, non mi giudichi». Bufera web

ANCONA - Razzismo? Maleducazione? Una semplice diversità di vedute? Ha scatenato grandi polemiche il botta e risposta su Facebook tra una ragazza milanese di origini bengalesi e il proprietario dello storico ristorante La vecchia pesca di Torrette, circa una recensione negativa postata dalla giovane sulla pagina del locale. Il ristoratore ha replicato con frasi che a molti sono parse razziste. Ma c’è stato anche chi ha preso le sue difese, sostenendo che è stato scatenato un polverone per la battuta di un professionista amareggiato da un attacco ingiusto.Tutto comincia il 26 aprile, quando la ragazza scrive che il posto è accogliente, ma il cibo caro e non all’altezza del prezzo. Poi aggiunge che c’è poca scelta, le porzioni sono piccole e il servizio è lento. Sembra una recensione come tante altre. Negativa, ma generica e priva di toni aggressivi. Giorgio Dedè, titolare del ristorante, però non la prende bene. Risponde che un ragazza così giovane e con un nome che ne denota la provenienza straniera non può essere in grado di giudicare la sua cucina. «Cara Shana (e già dal tuo nome mi pare di intuire che di pesce non te ne intendi molto)...». «Mangiati il pesce del Bangladesh...». Davanti a frasi del genere, subito arrivano alcuni commenti indignati.