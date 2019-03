Gita in centro, professoressa derubata: gli studenti 16enni detective bloccano il ladro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - Insegnante in gita, con un piccolo gruppo di studenti di 16 anni nel cuore di Fabriano, si accorge, pochi istanti dopo il fatto, che qualcuno gli aveva appena rubato il portafogli. Gli alunni detective bloccano il ladro, un uomo di mezza età che si stava allontanando come se non fosse successo nulla, dopo aver salutato tutti, mentre la docente chiamava i carabinieri. I militari sono arrivati mentre i ragazzi, con coraggio, avevano fermato il ladro e lo hanno denunciato per furto: è un 50enne, italiano, senza fissa dimora. Il fatto è accaduto mercoledì alle ore 13, vicino alla Domus Marie, in via Balbo, in centro storico a Fabriano. Sul posto l’equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia.