Giovane trovata in overdose dentro il fiume Misa Strade chiuse per i soccorsi

SENIGALLIA - Choc nel tardo pomeriggio di ieri per una ragazza in overdose rivenuta dentro il fiume Misa. E’ stato un ragazzo a dare l’allarme. Subito è arrivata un’ambulanza e di supporto i vigili del fuoco di Senigallia che si sono calati dentro il fiume per recuperare la giovane, adagiata sopra la barella spinale, e poi affidata al personale sanitario. Per consentire le operazioni di soccorso, visto che il mezzo dei vigili del fuoco occupava gran parte della via, la polizia locale ha deciso di chiudere lo Stradone Misa, con inevitabili ripercussioni al traffico. La giovane è stata portata al pronto soccorso per le cure del caso. Da accertare come sia finita dentro il fiume. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri.